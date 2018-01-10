«У природы нет плохой погоды» — так гласила одна советская песня. Но мы тут не собираемся разбирать советские песни или же лирику и в наше намерение не входит также сочинить нечто ностальгическое о советском прошлом. Как всегда, будем писать о политике, точнее о последних иранских событиях.

Хотя сразу вспоминается, что даже великие социальные события, особенно революции и мятежи, сопровождались своими песнями – так возникли в свое время «Марсельеза», даже «Интернационал».

Признаться, нам не известно, какая песня или же музыка воодушевляла протестующих иранцев, но вспоминая строки песни, которую напомнили в начале, приходится еще раз согласиться, что и для политики нет «плохой погоды» или же неудобного времени. Разве кто-то предполагал, что в холодные декабрьские дни в Иране начнутся массовые социальные протесты? Разве мы забыли последний Майдан в Украине?..

Нет, никто не предполагал, хотя вопреки философской концепции уважаемого философа Карла Поппера, все мы до сих пор склонны считать, что все-таки какие-то «неписаные законы» истории и общества существуют.

И один из этих фундаментальных «неписаных законов» нам подсказывает, что все несвободные или частично свободные политические системы – тоталитарные и авторитарные режимы — рано или поздно дают «трещину», и развитие человеческого общества происходит в направлении расширения прав и свобод.

В этом отношении и теократический иранский режим вовсе не является исключением – ведь когда-то должен наступить процесс политической трансформации и этого режима.

Признаться, и к последним иранским событиям мы отнеслись именно через эту призму — с позиций свободы, хотя в последнее время почти во всех процессах, происходящих на мусульманском Востоке все склонны видеть только геополитические нюансы.

И мы не намерены их отрицать, ведь ни США, ни Израиль никогда не скрывали своего отношения к иранскому режиму, вдобавок, американский президент и вице–президент сразу открыто выразили поддержку протестующим иранцам.

Но все–таки, забывать или же не замечать внутренних мотивов также нельзя. Почти средневековая философия управления, низкий уровень жизни населения, растущее социальное неравенство, неоправданные военные или геополитические амбиции, настоящая «ядерная лихорадка» среди иранских лидеров – думается, что все это по значимости вовсе не уступает геополитическим факторам.

Это другое дело, что все несвободные режимы всегда за внутренними волнениями склонны видеть не местные обстоятельства, а наоборот, «заговор вражеских государств или же народов». И в Иране тоже даже за климатическими процессами, как говорится, даже за шалостями природы привыкли видеть «сионистский и американский заговор». И на этот раз духовные и политические лидеры страны не стали утруждать себя, все приписали в «активы» США и Израиля…

Еще раз заметим, что и мы полностью не отбрасываем тонкие «геополитические нюансы», наоборот, склонны думать, что даже в свое время и за войной Независимости американцев также стояли определенные геополитические интересы и всем известный французский демократ господин Ж.Лафайет, умело воспользовавшийся этим, помогал повстанцам Нового Света…

Но все же, на наш взгляд, главными являются именно внутренние мотивы, т.к. без действительных внутренних мотивов ни в какой стране не возможны ни революции, ни мятежи и ни протесты, т.к. другие факторы — всего лишь являются вспомогательными.

А собственно говоря, почему мы так подробно остановились на этом моменте?

Пик протестов уже остался позади, официальные лица Ирана заявили о спаде протестов и объявили, что ситуация уже находится под контролем правительственных сил.

Даже сообщили об аресте бывшего иранского президента М.Ахмединежада, хотя потом некоторые турецкие СМИ не подтвердили, а даже опровергли эту информацию. Но в любом случае, заметим, что в разгаре протестов не раз звучали предположения, что все это дело рук иранских консерваторов, которые хотят свергнуть «либерального» президента Х.Рухани.

Поэтому даже не подтвержденные слухи об аресте М.Ахмединежада быстро распространились и стали, как говорится, доказательством подобных предположений. Но мы бы с выводами не поторопились. Если за протестующими действительно стояли бы консерваторы, они без особого труда свергли бы Х.Рухани.

Кроме того, давайте не забудем, что те же консерваторы не допустили Ахмединежада к последним президентским выборам. Желающих воспользоваться социальными протестами, мятежами и революциями всегда хватает. Возможно и Ахмединежад был одним из них…

Но тут важнее другое. У каждого массового социального протеста всегда имеются два лика; в случае победы его называют революцией и восхваляют, наоборот, при поражении он именуется неудачным мятежом, и за ним следуют массовые репрессии…

Так будет и с последними иранскими событиями. Уже объявили о задержании сотни людей. Остается только надеяться, что правящий режим отдает себе отчет в том, что чересчур репрессивные меры могут стать триггерами очередных массовых волнений.

Но по всей видимости, репрессий избежать не удастся, хотя опять же, если верить последним официальным сообщениям, якобы уже многие из задержанных отпущены под залог.

Что касается самого процесса, мы не были в курсе намерений протестующей массы. Но если они ставили себе целью смены или трансформацию правящего режима, приходится констатировать, что желанный результат не достигнут – правящий теократический режим и на этот раз смог сохранить себя.

Протесты были ощутимыми, но они не получили массового характера, т.к. в них не приняли участие, например, такие крупные города, как Тегеран и Тебриз. И наши южные соотечественники тоже проявили спокойствие и нейтральность. Тут невольно на ум приходят слова, высказанные несколько лет тому назад одним южанином: «Без Тебриза в Иране ничего не получится…»

Причиной этого, наверное, вновь стали те же разочарования «арабскими веснами» — ведь никому не хочется пополнить ряды ливийских или же сирийских беженцев. Хотя политический опыт иранского общества, его традиции и навыки государственности и самоуправления, как минимум, на порядок выше, чем у арабских обществ.

Но все это теперь звучит абстрактно, т.к. на ходу уже другие разговоры: некоторые говорят и пишут, что тюрки в очередной раз спасли иранское государство. Вдобавок, не только нейтральность южных азербайджанцев, но и открытая политическая поддержка президента Р.Т.Эрдогана также сыграла стабилизирующую роль в отношении последних иранских событий.

Думается, иранские власти должны сделать из этого соответствующие выводы и как следует выяснить, откуда исходит действительная угроза целостности и суверенитету Ирана?

Надо отметить, что в Баку к последним событиям отнеслись сдержанно и с пониманием, т.к. мы вовсе не заинтересованы в усилении сепаратистских тенденций на территории нашего южного соседа и единственное, что требует и ожидает официальный Баку от Ирана, это более справедливое отношение к карабахской проблеме.

Думается, что и наши южные соотечественники должны углубить и расширить диалог со своим правительством в контексте карабахской проблемы.

Иран в состоянии изменить картину конфликта, для этого ему достаточно всего лишь ограничить свои торговые и экономические связи с Арменией.

Последние события в Иране стали своеобразным тестом для наших южных соотечественников – они доказали, что целостность и стабильность Ирана для них являются наиболее важным вопросом.

Но эти события должны стать тестом и для правящего иранского режима: не пора ли на искренность иранских тюрков отвечать с той же искренностью?..

Гусейнбала Салимов

Minval.az