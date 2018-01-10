В индустриальном и промышленном центре Казахстана, городе Темиртау, местных жителей напугал чёрный снег. Глава населённого пункта попросил помощи у экологов. Фотографии необычных осадков опубликованы в Сети.
Как пишет «Лайф», при этом местные жители уверены, что основной причиной аномалии стали выбросы металлургического комбината компании «Арселормиттал». Однако руководство предприятия отвергает все обвинения подобного рода. В компании считают, что отрицательно на экологию в регионе повлияло увеличение числа автомобилей в городе втрое и печное отопление более четырёх тысяч домов.
На данный момент компания «Арселормиттал» создала комиссию, которая проводит анализ проб пыли. По данным местных СМИ, отбор проб чёрного снега в Темиртау начали и независимые экологи.