Министерство иностранных дел Турции вызвало в среду поверенного в делах США Филиппа Коснетта.
Как передает ТАСС, он был вызван в турецкое внешнеполитическое ведомство для обсуждения текущей обстановки в Сирии.
Министерство иностранных дел Турции вызвало в среду поверенного в делах США Филиппа Коснетта.
Как передает ТАСС, он был вызван в турецкое внешнеполитическое ведомство для обсуждения текущей обстановки в Сирии.
Дата: 2018/01/10 20:16
Раздел: Мир
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