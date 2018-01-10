За минувшие с начала января дни по столице было зарегистрировано 279 краж частного и государственного имущества, большинство которых составляют мелкие похищения. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.
Из этих правонарушений «по горячим следам» раскрыты 24 кражи. Кроме того, с начала января сотрудниками правоохранительных органов раскрыто еще 14 краж, совершенных в прошлом году.
Только за прошедшие сутки в Баку зарегистрированы 42 кражи и два разбоя.
В частности, как сообщили в Управлении полиции Сабаильского района, в торговом центре Park Bulvar, расположенном на проспекте Нефтчиляр, совершена кража. Известно, что в одном из магазинов торгового центра при неизвестных обстоятельствах из кассы похищена одна тысяча манатов. В полицию с жалобой обратилась Сабина Мамедова, 1982 года рождения. Она заявила, что кража была совершена в ночь с 7 на 8 января. Пока по факту никто не задержан, проводятся следственные мероприятия.
А между тем, судя по заявлениям, поступившим в Управление полиции Хатаинского района, на этой территории активно орудует шайка карманников, которые в основном обкрадывают пассажиров маршрутных автобусов.
Как сообщили в Хатаинском РУП, в автобусе, следовавшем по маршруту номер 81, восьмого января была обкрадена Гюльшан Гурбанова, 2001 года рождения. У нее неизвестный украл из сумки мобильный телефон. В тот же день в автобусе номер 36 из сумки пассажирки Сунии Бабаевой был похищен кошелек, в котором находилось 370 манатов, банковская карта и удостоверение личности.