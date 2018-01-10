За минувшие с начала января дни по столице было зарегистрировано 279 краж частного и государственного имущества, большинство которых составляют мелкие похищения. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Из этих правонарушений «по горячим следам» раскрыты 24 кражи. Кроме того, с начала января сотрудниками правоохранительных органов раскрыто еще 14 краж, совершенных в прошлом году.

Только за прошедшие сутки в Баку зарегистрированы 42 кражи и два разбоя.

В частности, как сообщили в Управлении полиции Сабаильского района, в торговом центре Park Bulvar, расположенном на проспекте Нефтчиляр, совершена кража. Известно, что в одном из магазинов торгового центра при неизвестных обстоятельствах из кассы похищена одна тысяча манатов. В полицию с жалобой обратилась Сабина Мамедова, 1982 года рождения. Она заявила, что кража была совершена в ночь с 7 на 8 января. Пока по факту никто не задержан, проводятся следственные мероприятия.

А между тем, судя по заявлениям, поступившим в Управление полиции Хатаинского района, на этой территории активно орудует шайка карманников, которые в основном обкрадывают пассажиров маршрутных автобусов.