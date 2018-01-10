Лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из здания СБУ, где он провел четыре часа, после допроса.

«Все вопросы касались исключительно политических акций», — заявил он журналистам.

При этом М.Саакашвили сообщил о намерении с четверга начать ездить по Украине для «поиска людей в новую власть», заверив, что допросы будет посещать. «Они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций. А я от политических акций отвлекаться не буду, я собираюсь, начиная с завтрашнего дня, ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами», — сказал он после допроса в управлении СБУ в Киеве.

«Я больше не буду обращать внимания на эти судебные уголовные вещи, которые они хотят ежедневно сейчас делать, чтобы у меня не было времени другими вещами заниматься», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

М.Саакашвили также сообщил, что его накануне допросили в качестве свидетеля по «так называемому участию грузинских снайперов в расстрелах на Майдане» в начале 2014 года.

«Это российская история, что якобы я, будучи президентом Грузии, дал указание привезти сюда снайперов и расстрелять людей на Майдане. Только я уже не был президентом Грузии в это время и приезжал сюда как рядовой гражданин», — отметил лидер «Руха новых сил».

«Никаких грузинских снайперов нет… Так вот мой им совет — нужно просто поймать тех людей, кто расстреливал людей на Майдане. Эти люди в основном, я уверен, ходят по Украине, они даже, может быть, работают в этих органах (при этом М.Саакашвили указал на здание управления СБУ)», — подчеркнул экс-президент Грузии.

Следующий допрос экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Службе безопасности Украины (СБУ) запланирован на 16 января. Об этом рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

«Следующая повестка получена на 16 января. Но эта дата может быть откорректирована по предварительному согласованию со следователями СБУ в связи с возможными судебными делами, которые могут у нас попасть на эту дату», — цитирует Интерфакс-Украина адвоката.