Лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из здания СБУ, где он провел четыре часа, после допроса.

«Все вопросы касались исключительно политических акций», — заявил он журналистам.

При этом М.Саакашвили сообщил о намерении с четверга начать ездить по Украине для «поиска людей в новую власть», заверив, что допросы будет посещать. «Они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций. А я от политических акций отвлекаться не буду, я собираюсь, начиная с завтрашнего дня, ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами», — сказал он после допроса в управлении СБУ в Киеве.

«Я больше не буду обращать внимания на эти судебные уголовные вещи, которые они хотят ежедневно сейчас делать, чтобы у меня не было времени другими вещами заниматься», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

М.Саакашвили также сообщил, что его накануне допросили в качестве свидетеля по «так называемому участию грузинских снайперов в расстрелах на Майдане» в начале 2014 года.

«Это российская история, что якобы я, будучи президентом Грузии, дал указание привезти сюда снайперов и расстрелять людей на Майдане. Только я уже не был президентом Грузии в это время и приезжал сюда как рядовой гражданин», — отметил лидер «Руха новых сил».

«Никаких грузинских снайперов нет… Так вот мой им совет — нужно просто поймать тех людей, кто расстреливал людей на Майдане. Эти люди в основном, я уверен, ходят по Украине, они даже, может быть, работают в этих органах (при этом М.Саакашвили указал на здание управления СБУ)», — подчеркнул экс-президент Грузии.