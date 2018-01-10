«В этом году будут приняты дополнительные меры в связи с развитием туризма».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что 2018 год будет важным для реализации TANAP и функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс: «В этом году в стране будет проложено более 2 тыс. км автомобильных дорог, газификацию регионов предусмотрено довести до 95 процентов. Будет обеспечено водоснабжение более 100 тысяч гектаров новых площадей».