По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева тело видного музыканта будет доставлено в Баку, где будет захоронено в II Алее почетного захоронения, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма, распространенном в среду. В настоящее время соответствующие государственные учреждения ведут организационную работу в этом направлении.

Известный азербайджанский пианист, народный артист Чингиз Садыхов скончался в США 30 декабря 2017 года.

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средне-специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. Позже обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибекова на факультете фортепиано и Московскую государственную аспирантуру.

Известный музыкант был солистом Азербайджанской Государственной филармонии, работал с Рашидом Бейбутовым. Аккомпанировал Бюльбюлю, Муслиму Магомаеву, Лютфияру Иманову, Фидан и Хураман Гасымовым и многим другим вокалистам. Был директором 16-й музыкальной школы г. Баку (1971-1981 гг.). С 1991 по 1994 год был профессором Бакинской музыкальной академии. В 1959 году был удостоен звания Заслуженного артиста Азербайджанской ССР, а в 1987 году – Народного артиста Азербайджанской ССР. В 2009 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева был удостоен ордена «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыки.

В 1994 году Чингиз Садыхов переехал в США и проживал в городе Сан-Франциско. В последнее время он жил в городе Сан-Хосе.