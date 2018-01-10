В Международном центре мугама 16 января выступит с концертом известная российская скрипачка, лауреат международных конкурсов Элина Друх.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе Центра, мероприятие пройдет в рамках проекта «Жемчужины классической музыки».

На концерте в исполнении скрипачки прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, таких как Иоганн Бах, Петр Чайковский, Эрнест Шоссон, Асиф Зейналлы и Франгиз Ализаде. Аккомпанировать Друх будет азербайджанский пианист, лауреат международных конкурсов Аслан Асланов.

Элина Друх активно выступает с концертами в России и Европе, помимо этого занимается педагогической деятельностью. Скрипачка является выпускницей Санкт-Петербургской консерватории. В разные годы была лауреаткой международных конкурсов имени Свиридова, Мравинского, Ваймана, Рахманинова, Ельского, Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», обладательницей спецприза на Международном конкурсе имени Ауэра и победителем Республиканского конкурса в Баку, который состоялся в 2017 году.