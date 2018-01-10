Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необъективным и направленным против РФ решение переименовать площадь перед посольством РФ в Вашингтоне в честь политика Бориса Немцова.

«Это же специально нам напакостить перед нашим посольством. Должна быть объективная оценка», — заявил Жириновский журналистам в среду (цитата по ТАСС).

По его словам, «любой город может принять решение назвать улицу именем любого человека». «Но должна быть объективная оценка… Много преступлений совершалось в бытность его [Немцова] губернатором [Нижегородской области]. Надо оценивать, чьим именем называете площадь в столице Америки», — отметил главный либерал-демократ.

Во вторник городской совет Вашингтона принял законопроект о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в честь Бориса Немцова. Как сообщил ТАСС председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза, в первом чтении законопроект был одобрен единогласно, а также одобрен ускоренный порядок его дальнейшего рассмотрения для того, чтобы площадь Немцова могла быть открыта 27 февраля, в третью годовщину его убийства.