Турция отказалась от идеи возведения стены на границах с Арменией и Грузией.

Как передает Анадолу, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Он также рассказал о планах оснащения границы с двумя закавказскими странами системой электронного контроля.

«Думаю, что в ближайшие два месяца будут предприняты соответствующие шаги. Пока речь не идет о возведении модульной стены, а лишь об электронной системе безопасности», — пояснил министр.

Он также сообщил, что половина работ по возведению модульной стены на границе Турции с Ираном завершена.

Турецкий министр в сопровождении представителей сил жандармерии посетил район возведения стены безопасности высотой 3 метра и протяженностью 144 километра на границе с Ираном.

По словам Сойлу, модульная стена вдоль границы турецких провинций Агры и Игдыр была необходима как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и в контексте предотвращения контрабанды и незаконной миграции.

«За последние восемь месяцев построено уже 50 % стены, произведено 70 % бетонных блоков, которые предполагается установить в ходе строительных работ», — отметил Сойлу.