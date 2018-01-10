Альтернативная история – это жанр фантастики, посвящённый изображению реальности, которая могла бы быть, если бы история в один из своих переломных моментов пошла по совсем иному пути. Например, что было бы, если бы Гитлеру удалось взять Баку и овладеть черным золотом нашей азербайджанской земли?

Обо всем этом пишет в своей новой книге-исследовании «Нефть и война: битва титанов» Назим Рза Исрафилоглу, режиссер-документалист, автор многих книг.

В беседе с корреспондентом Minval.az Назим Рза рассказал о своем исследовании в области реального влияния бакинской нефти на ход истории Второй мировой войны.

— В Советском Союзе войну 1941-1945 гг. считали Великой Отечественной. Но на самом деле это не отечественная, это именно Мировая война. И судьба этой войны не решалась в Сталинграде, как было принято считать с подачи советских идеологов. Этой битвы АПРИОРИ не должно было быть. Судьба мировой войны решалась в Баку. Премьер-министр Англии Черчель это прекрасно понимал. Если бы Баку пал, то сейчас мы жили бы совсем в другом мире. Да и не только мы, но и все страны Европы. Хочется отметить, что военные операции за Сталинград и Кавказ связаны друг с другом неразрывными нитями, причем, с обеих сторон. Если крах Сталинграда означал крах Кавказа, то крах Кавказа во главе с Баку означал не только полный крах Сталинграда, но и всего Советского Союза как государства. Дальнейшая судьба войны оказалась бы под большим вопросом. Это понимал и сам Гитлер, который любой ценой пытался захватить Баку. И именно поэтому самые сильные воинские части, самых компетентных генералов он отправлял на Кавказский фронт. Нехватка жидкого топлива, проявившаяся в Сталинграде, дала о себе знать и на Кавказском фронте. Этот факт представлял большую угрозу. Постепенно обеспечение Германией днем и ночь многочисленной и высокомоторизированной армии, проводившей боевые операции далеко за пределами своей территории, жидким топливом превращалось в большую проблему. Хотя Грозный был занят, грозненские нефтяные промыслы были полностью выведены из строя. Так же обстояло дело и с майкопскими промыслами… Оставался только Баку…Я попытался подробнее проанализировать все эти вопросы, поскольку в этом есть серьезная необходимость. Крайне важно всесторонне изучить и выявить беспрецедентное значение бакинской нефти во Второй мировой войне, исключительное, я бы сказал, значение бакинской нефти в великой победе, определить ее место в самой страшной войне в истории человечества.

Изучая и анализируя древнюю и богатую историю азербайджанской нефти, а также многочисленные события, происходившие вокруг нее, особое внимание у меня вызвало то, что насколько исключительное значение имел в годы второй мировой войны нефтяной фактор. В годы этой самой страшной в истории человечества войны, поглотившей десятки миллионов человеческих жизней, разрушившей тысячи городов и сел, десятки стран мира, народы, проживающие в различных регионах планеты, независимо от религии и расы, столкнулись с невиданными до той поры нравственными и физическими лишениями. Эту войну – беспрецедентную по своим масштабам и жестокости, нужно расценивать не иначе как преступление против всего человечества и человечности. И, к сожалению, в том что эта война за «большую нефть» приняла такой трагический характер, магическое и несравненное сокровище, подаренное Богом людям – нефть, — сыграла ведущую и решающую роль. Поэтому, работая над книгой, я еще раз убедился в том, что нефть должна служить не войнам между народами, не насилию против человечества, не военным и политическим противостояниям, не уничтожению материальных и культурных ценностей, а благополучию и миру во всех уголках нашей планеты, счастливому будущему людей, дельнейшему развитию человеческой цивилизации. Основной вывод, к которому я пришел, исследуя и анализирую историю Второй мировой войны, заключается в том, что по сути нефть – не разрушительная, а созидательная сила. И она должна служить созиданию. Именно этого требует безопасное будущее нашей планеты.

Баку в течение войны три раза должен был быть подвергнут бомбардировке. Но по разным причинам этого не случилось. В СССР, в Москве, уже был готов чудовищный план на тот случай, если бы немцы захватили Баку: все нефтяные промыслы должны были взлететь на воздух. Представляете, что было бы с Абшероном? Это решение было принято в Москве. Англичане подготовили свой аналогичный план на случай захвата немцами Баку: разбомбить и Баку, его окрестности и все промысловые нефтяные зоны и стратегические промышленные узлы. Такой же план был и у Германии: в случае если немцы не смогут взять Баку, то его было приказано разбомбить, чтобы Баку не достался никому. Представляете? Нет такого города в мире (и никогда не было), чтобы город этот со всех сторон должен был быть подвергнут бомбардировке. А до этого у французов, имеющих большие силы в Сирии, было намерение нанести Баку удар. А почему? Война пока еще не началась, Советский Союз продавал Германии бакинскую нефть. А Франция была именно той самой страной, которая в числе самых первых могла быть подвергнута атаке немецких войск. И потому заранее они хотели Баку вывести из строя, еще до начала войны. Слава Богу, дело до этого не дошло.

Благодаря бакинской нефти Гитлер захватил Францию. Советский союз подписал договор о дружбе и сотрудничестве, и в договоре этом были кое-какие секретные моменты: Союз обязался продавать Германии нефть. За это время немцы проданную им бакинскую нефть накапливали, и когда уже поняли, что накопили достаточно, то произошел захват Германией Франции.

Я работал с архивами, с мемуарами лиц, руководивших в то время европейскими государствами. Например, есть очень много секретных материалов. Вам известно, кто написал правдивую историю Второй мировой войны? Немец. Немецкий автор. В России тоже сегодня очень многие утверждают, что история ВОВ писалась под диктовку Кремля. История ВОВ искажена, сварганена в идеологических отделах для того, чтобы лишний раз показать могущество социалистического строя, ЦК КПСС. А фактически минимум два раза Советский Союз находился на грани катастрофы — в 1941 году, и в 1942 году, когда немцы начали летнюю кампанию и с катастрофической скоростью дошли до Кавказа. Я часто думал над вопросом – как? Огромная армия прошла гигантское географическое расстояние – начиная с Украины, Белоруссии и Северного Кавказа – и дошла до Грозного. Баку фактически «был у них в кармане». Уверенность в этом была такова, что на киностудии в Берлине уже снимался фильм о взятии Баку. Декорации города строили согласно старым открыткам и фотографиям. Главную роль должен был исполнять Вилли Фритц — прототип Отто Скорсене. (Отто Скорсене освободил Бенито Мусоллини на планере, прим. авт.)

Немецкая армия должна была войти в Баку. Но Гитлер решил, что Баку уже у него в кармане, и эту громадную армаду можно поделить на две части, одну из которых послать на Сталинград, чтобы захватить город, названный именем Сталина (моральный удар для советского руководства). И вот эта огромная армия попала в окружение и сдалась вместе со своими генералами. Почему? Ведь во всех отношениям немецкая армия была подготовлена гораздо лучше советской. А потому, что армия эта была обездвижена. У нее не было топлива. А советская армия получала круглосуточно нефть из Баку. А если бы было наоборот? Если бы у советской армии не хватило бы горючего и немцы захватили бы Баку? 2 февраля фельдмаршал Паулюс вынужден был сдаться. А вы знаете, по какой причине погибло большее число немецких солдат и офицеров? Не от пуль и снарядов. Они погибли от холода. Замерзли в окопах. А ведь немецкая армия имела прекрасное снаряжение, обмундирование и продовольствие. Русский холод замораживал даже немецкий шоколад.

Эта книга написана на азербайджанском и русском, я надеюсь, что ее переведут еще на несколько языков, чтобы книга была издана и прочитана широкой аудиторией за рубежом. Отмечу что в ней мы не затрагиваем ничьих интересов, мы хотим заполнить белые пятна истории. Не так давно на одном из центральных российских каналов один журналист выступил и заявил, что согласно ленд-лизу, союзные державы оказали Советскому Союзу продовольственную помощь, которой могло хватить 10-миллионной армии в течении трех лет. Значит, в течение трех лет Канада, США и Запад кормили советскую армию. Это немаловажный фактор. Получается, что армия в продовольствии не нуждалась. Например, страны воюют, и у них нечего есть, некому помочь. А тут регулярная доставка по ленд-лизу. В том числе и пайки для гражданского населения. Единственное, чем ленд-лиз не обеспечивал – это горючим, топливом, нефтью. Даже стройматериалы поставлялись – согласно ленд-лизу. В Баку очень много поступало материалов по ленд-лизу. Вы наверняка помните фабрику им. Володарского в Баку? Так вот, там шили обмундирование для советской армии. В 1982 году я делал цикл авторских фильмов для ТВ, который носил название «И тыл был фронтом». В течение года я подготовил 12 авторских программ, в том числе одну из них я делал в Волгограде на машиностроительном заводе им. Петрова. Этот завод еще до войны перебазировали из Баку в Волгоград. На фабрику им. Володарского материалы поступали через Иран. Потом в Баку шили и обувь на 1-й обувной фабрике (сначала она была расположена в Ростове, затем, когда Ростов был накануне падения, ее через Баку было решено переправить в Ашхабад). Но когда эта фабрика прибыла в Баку, выяснилось, что в связи с отсутствием судов это предприятие сложно было переправить через Каспий. И фабрику решено было оставить в Баку. Как видите, обмундирование и обувь для советской армии шились у нас. Прибалтика и Украина были захвачены, Крым, Северный Кавказ и большая часть России… немцы дошли практически до Волги. Я помню, учился во втором классе, и в Баку поступали в продажу яичные порошки, которые я очень любил. Эти порошки изготовлялись из черепашьих яиц. Так же помню американские паштеты. Это все поставлялось по ленд-лизу.

Помню, однажды на российском ТВ была передача-шоу, в которой один человек задал вопрос о том, что якобы по ленд-лизу СССР доставляли допотопные марки военных самолетов. Я лично могу доказать, какие марки самолетов доставлялись советской армии по ленд-лизу. Сталин обращается к президенту США и премьер-министру Великобритании, умоляя их неоднократно прислать новейшие самолеты. И называет новейшие марки, которые выпускают заводы США и Великобритании. А почему? Советские самолеты не могли справиться с новейшими марками, бомбящими города. А почему? Потому что у советской армии были этажерки, а у вышеупомянутых стран уже была на вооружении авиатехника, работающая без пропеллера. Причем, эти модели самолетов англичанам были позарез нужны для проведения военной операции в Северной Африке, потому что генерал Эрвин Ромвель рвался со своим корпусом на Ближний и Средний Восток, чтобы захватить все англо-американские нефтяные источники и дойти до Ирана. Сталин прекрасно понимал, что Баку нужно защитить в первую очередь, чтобы не лишиться источника топлива. Потому что все эти страны, вместе взятые, не давали столько нефти, сколько давал Баку. Мы по добыче нефти стояли на третьем месте в мире: США и Венесуэлла в Западном полушарии, Азербайджан – в Восточном. И немцы рвались захватить все три нефтяные жилы. Если бы они прорвались в Баку, то нашей нефти им хватило бы с лихвой. Немцы хотели так же прорваться на восток для того, чтобы англичане остались без жидкого топлива.

Когда новейшие самолеты СССР получил, вдруг выясняется, что нет соответствующего топлива – ни для новейших танков, ни для авиации. В Москве было срочно проведено расширенное заседание Комитета Обороны, и Азербайджану дали распоряжение немедленно подготовить дизельное топливо для этих самолетов и новейших танков. Под руководством Мирюсифа Мамедалиева была создана лаборатория, и была выведена новая формула высокоактанного бензина и дизельного топлива. Об этом никто почему-то не говорит. А если и говорят, то поверхностно. А зря! Ведь история двигается по спирали и всегда может повториться – в другой форме, в другом виде, но ошибки будут одни и те же.

Как видите, Гитлер мог бы обойтись и без Сталинграда. Ему нужно было только взять Баку. А чем бы это взятие обернулось для СССР и всего мира – я перечисляю в своей книге. Мне бы очень хотелось, чтобы вокруг вашего материала, связанного с моей книгой «Нефть и война: битва титанов» развернулась бы обширная полемика, в которой принимали бы участие достойные оппоненты.

Яна Мадатова

Minval.az