Австралийские соколы освоили необычный «навык» – они научились разносить горячие сучки и палочки и поджигать лес, чтобы заставить грызунов, мелких рептилий и прочих животных покинуть его пределы и стать их легкой добычей.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Ethnobiology.

«Некоторые птицы даже научились заново запускать пожары, если те останавливались по каким-то причинам, и освоили умение переносить огонь через препятствия, которые обычно мешают пламени распространяться», — рассказывает Марк Бонта (Mark Bonta) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Это открытие, как отмечают исследователи, на самом деле совершили не они, а австралийские аборигены, которые называют черных коршунов (Milvus migrans), коршунов-свистунов (Haliastur sphenurus) и бурых соколов (Falco berigora) одним общим словом – «огненные ястребы». Эти птицы играют большую роль в мифологии коренных жителей Австралии и они всегда ассоциируются с пожарами и огнем.