Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что вероятнее всего процесс нагорно-карабахского урегулирования в 2018 году пройдет по сценарию 2017 года, а факт президентских выборов в России, Азербайджане и Армении уменьшает вероятность прорыва в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

«Прежде всего, конечно, вопрос урегулирования конфликта зависит от его сторон — Азербайджана и Армении. От России – в меньшей степени, поскольку она является лишь посредником. В любом случае, на мой взгляд, выборы уменьшают вероятность прорыва по нагорно-карабахскому урегулированию, поскольку Азербайджан, Армения и Россия будут сосредоточены именно на них. Более того, в первой половине года России в любом случае будет не до Карабаха, поскольку нам прийдется отражать беспрецедентные атаки Запада.

Но важно отметить и то, что база для нагорно-карабахского урегулирования подготовлена. Как неоднократно повторялось переговорщиками, документы по конфликту на столе. И если была бы политическая воля, прежде всего со стороны армянского руководства, можно было бы реализовать Казанскую формулу.

Я не исключаю, что при негативном стечении обстоятельств может повториться сценарий апреля 2016 года в виде военных столкновений. Нельзя не брать в расчет тот фактор, что и в Азербайджане, и в Армении должны показать электорату жесткость своих намерений в связи с нагорно-карабахским конфликтом», — рассказал Марков в интервью порталу «Москва-Баку».

По мнению эксперта, переход Армении к парламентской республике и первые после этого выборы президента и премьер-министра страны никак не изменят политику Еревана по нагорно-карабахскому конфликту, хотя бы потому, что власть вероятнее всего сохранится в руках Сержа Саргсяна.

«Мы все понимаем, что с наибольшей вероятностью власть в Армении останется прежней. Более того, по всей видимости, первым номером останется Серж Саргсян, то есть после смены системы власти в Армении на парламентскую – премьер-министром. Конечно, Саргсян будет добиваться того, чтобы и президентом стал его сторонник с целью сохранения единства власти. Но Серж Саргсян в народе весьма непопулярен и во время предвыборной кампании, выборов и поствыборного периода возможны беспорядки. В целом в этот период ситуация может сложиться непредсказуемая. Но я также уверен, что если в Армении появится новая власть, она так или иначе будет стремиться к поддержке со стороны населения посредством популизма и будет показывать более жесткую позицию по нагорно-карабахскому вопросу, чем Саргсян. Полагаю, что во время президентской кампании в Армении к теме нагорно-карабахского урегулирования активно обращаться не будут, хотя, естественно, не обойдется без ритуальных лозунгов наподобие «Ни пяди земли, никаких уступок». Население Армении заинтересовано в компромиссе по нагорно-карабахскому конфликту и деблокаде страны, но в публичном пространстве Республики Армения сегодня не сложилась атмосфера готовности к компромиссу. Доминирующее настроение в публичном пространстве можно описать словами «Лучше мы будем бедными, но не пойдем ни на какой компромисс». Компромисс возможен с той властью в Армении, которая найдет в себе политическую силу провести достаточный диалог с населением».

На этом фоне, считает Сергей Марков, в Азербайджане президентская кампания пройдет тихо-спокойно и будет носить характер референдума доверия Ильхаму Алиеву. «В Азербайджане Ильхам Алиев популярен, а оппозиция слаба, — говорит эксперт. — Конечно, как и всегда во время предвыборной кампании будут и обращения к нагорно-карабахской проблематике, но для Азербайджана и азербайджанской власти эта тема всегда была одной из главных в повестке дня, и какой-то роли в выборах она не сыграет».