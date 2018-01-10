«Мы взяли за основание управлять государством по принципам справедливости, безопасности, здоровья и образования».

Как передает Репорт, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Совете справедливости.

«Пророк говорил: «Аллах любит справедливых». Первая обязанность управляющих государством — охранение справедливости. Наша культура строится на справедливости. 15 июля 2015 года — день попытки госпереворота и на следующее утро мы увидели справедливость мира. Когда мы требуем у берегущих сбежавшего в США того известного террориста выдать его нам, то слышим отказ. Однако за 15 лет они попросили у нас выдачи 12 террористов, и мы выдали их. Мы отправили все досье. Они нисколько не уважают право, закон. Они нашли путь бросать Турции вызов политическими решениями. Я в этом вопросе придерживаюсь иной позиции. Я категорически не верю и не уважаю их справедливость», — выделил он.

Эрдоган коснулся решения суда США в отношении турецкого бизнесмена Рзы Зарраба: «Имеет это решение отношение к праву? Они на суде могут открыто принимать политическое решение. Ты опекаешь тех, кто в моей стране пытается совершить переворот, а мне не выдаешь. У них нет справедливости. Справедливость в Турции».