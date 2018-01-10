Представители азербайджанской общины проводят митинг у здания Министерства внутренних дел Украины в среду в Киеве.

Как передает «Интерфакс-Украина», на акцию собрались около 150 человек. Они призывают правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на азербайджанцев в Украине, похищают их представителей.

По словам некоторых участников митинга, преступники не боятся силовых структур, в Украине похищено более 20 азербайджанцев, часть из которых занимаются предпринимательством.

Участники акции держат плакаты, в частности такого содержания: «Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно», «90-ые возвращаются», «Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни».