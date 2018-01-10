Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал показания относительно расстрелов на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в начале 2014 года.

Как передает «Лента», об этом политик написал в своем Facebook, поблагодарив президента Украины за такой досуг.

«Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане в связи с «фактами», приведенными в передаче на итальянском канале (Canale 5 — ред.) друга [президента России Владимира] Путина [бывшего премьер-министра Италии Сильвио] Берлускони, о том, что я приказал «грузинским снайперам» расстреливать людей», — написал он.

«Спасибо, [президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко], что думаете, чем бы меня занять, а еще что-то Вы давно не поднимали по тревоге в 3 часа утра «Альфу» (спецподразделение Службы безопасности Украины —ред.) и не отправляли их меня будить. Так можно и переспать, и расслабиться. Так хочется острых ощущений!» — заключил Саакашвили.

Политик отметил, что следователи на допросе были «очень доброжелательные и профессиональные», но он все же думает, что «вся система работает вхолостую», поскольку «два главных дела той эпохи» — отравление бывшего президента Украины Виктора Ющенко и расстрелы на Майдане — еще не раскрыты.

В ноябре 2017 года Canale 5 показал документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам «Беркута» и по протестующим.