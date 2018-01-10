Власти турецкой столицы переименовали улицы возле посольства ОАЭ после высказанного эмиратским министром иностранных дел недовольства деятельностью коменданта Медины турецкого военачальника Фахреддина-паши.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету «Хюрриет дейли ньюс», теперь названия улиц будут ежедневно напоминать дипломатам ОАЭ об этом османском генерале.

Названия сменили часто встречающиеся в турецких городах номерные улицы — 609-й проспект и 613-я улица. Вместо цифр они теперь называются «Проспект защитника Медины» и «Улица Фахреддина-паши». Такой асимметричный ответ власти Турции решили дать после того, как глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян разместил в своем Twitter пост одного из пользователей о том, что Фахреддин-паша, будучи наместником Медины в 1916-1919 годах, якобы украл у города ценные манускрипты и совершал иные незаконные действия. Появление такой записи в аккаунте министра вызвало большое недовольство Анкары и спровоцировало ответную реакцию лично президента Тайипа Эрдогана.

Глава государства резко раскритиковал подозрения в воровстве в отношении генерала, спросив у министра, «где были его предки, когда Фахреддин-паша защищал Медину». Он также добавил, что так называемое воровство было «защитой священных реликвий пророка Мухаммеда от британского вторжения».

Османский военачальник, прозванный «защитником Медины», а также «львом пустыни» и «тигром пустыни», получил приказ выдвинуться на защиту священного для мусульман города в мае 1916 года. Тогда в Медине, находившейся под контролем Османской империи, арабские повстанцы под руководством шерифа Мекки Хусейна бен Али и при поддержке британских сил подготовили восстание против османов. Гарнизон Фахреддина- паши сумел отбить штурм города и многочисленные атаки арабов, продолжавшиеся в течение ближайших двух лет.

По данным газеты Sabah, османский военачальник распорядился вывезти часть манускриптов и артефактов из Медины в Стамбул, опасаясь, что они могут пострадать в ходе продолжающейся осады города или при его возможном падении. Впоследствии большая часть артефактов была возвращена в библиотеку Медины, а около 500 манускриптов хранится во Дворце Топкапы в Стамбуле.

Сам Фахреддин-паша, несмотря на Мудросское перемирие 30 октября 1918 года, которое закрепило поражение османов в Первой мировой войне, отказался сдать Медину, хотя и получил соответствующий приказ вышестоящего командования. Между тем собственные подчиненные в январе 1919 года схватили его и выдали арабам. Генерал до 1921 года был в ссылке сначала в казармах в Каире, а после на Мальте. Впоследствии он принял участие в турецкой Национально- освободительной борьбе, приведшей в провозглашению республики, был послом страны в Афганистане.