Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усмотрел в проходящем в США процессе над заместителем директора турецкого Halkbank Мехметом Хаканом Атиллой новую попытку государственного переворота. Об этом он заявил, выступая перед парламентской фракцией правящей партии, сообщает РИА Новости.

«Те, кто не смог сделать переворот в нашей стране 15 июля, сейчас пытаются найти другие пути его совершить. Известный процесс по делу Атиллы, который сейчас идет в Америке, — вот адрес политической составляющей попытки переворота», — сказал Эрдоган.

Атиллу арестовали в США в марте прошлого года. Обвинение утверждало, что он вступил в сговор с турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы организовать многомиллионные транзакции в пользу Ирана в обход американских санкций. Зарраб признался, что ради этой сделки заплатил 50 миллионов долларов в качестве взяток министру финансов Турции. Также он дал показания и против Эрдогана, который, по его словам, вероятно, знал о сговоре. На днях жюри присяжных признало Атиллу виновным, приговор должны огласить 11 апреля.