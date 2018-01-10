«Внутриполитический год в Армении начался с интриги, в частности, таинственного отсутствия в стране Сержа Саркисяна и Карена Карапетяна. Серж Саркисян не присутствовал на рождественских богослужениях, а Карен Карапетян отправился в отпуск в первый рабочий день года», — говорится в статье на сайте lragir.am.

«В прессе появилась информация о том, что Сержу Саркисяну стало плохо, и его даже госпитализировали. Пресс-секретарь президента опроверг госпитализацию, но признал, что Серж Саркисян был слегка простужен.

Потом появилась информация о том, что 3 января Серж Саркисян был в Москве, а 1-2 января – в одной из европейских стран. Пока эту информацию не опровергли, но Серж Саркисян вчера «явился миру», встретившись с министром финансов в своей резиденции.

Были ли визиты и какие цели они преследовали? География уже интересна сама по себе – Европа-Москва. Не столько по части «совмещения» ЕС и ЕАЭС, сколько потому, что именно эти геополитические центры должны дать «добро» на дальнейшее формирование власти в Армении.

В этом году, как известно, Армения переходит к парламентской форме правления, и, как сказал Серж Саркисян, он сам не знает, как все будет. Посмотрим, сказал он в одном из интервью.

Возможно, он действительно не знает, что будет: хотя у него, конечно, есть свои планы, но для них нужны внешние гарантии.

Кроме того, внутренняя ситуация также довольно сложная. Пока так называемое молодое крыло РПА заявляет о незаменимости Сержа Саркисяна, звучат также призывы отойти от власти.

Ситуация неопределенная и в олигархических кругах, которые пока не понимают правила игры.

И на этом фоне появляется информация о визитах в Европу и Россию. Видимо, Серж Саркисян не выдержал долгие «вояжи», или переговоры были слишком сложными, и по возвращении в Ереван он простудился и пропустил рождественские богослужения», — говорится далее.

«В отличие от президентской администрации, правительство распространило сообщение об отпуске Карена Карапетяна, отметив, что проведен он отпуск за границей. Где именно, не говорится. Поехал ли Карен Карапетян по тем же местам, что и Серж Саркисян, чтобы узнать об итогах его переговоров?», — резюмирует автор статьи.