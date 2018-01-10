Анкара обеспокоена тем, что силы режима Башара Асада продвигаются в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, нарушая перемирие. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу агентству «Анадолу».

Дипломат подчеркнул, что Иран и Россия (как страны-гаранты перемирия в Сирии) должны выполнить свои обязательства и остановить режим Башара Асада. Участники круглого стола коснулись темы того, что посол России в Анкаре Алексей Ерхов и посол Ирана в Турции Мухаммед Ибрагим Тахериан Фард были вызваны в МИД Турции в связи с продолжающимися атаками сил режима Башара Асада в зоне деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии.

Отвечая на вопросы о цели, которую преследует Россия, и об ожиданиях Турции от РФ и Ирана, министр сказал, что Анкара уже больше года делает все возможное для того, чтобы обеспечить перемирие в Сирии, принять меры по укреплению доверия. По его словам, из-за запутанной ситуации в Сирии некоторые случаи нарушения перемирия были вполне ожидаемыми. Но своими последними нарушениями режим Асада перешел все границы, отметил глава МИД.

«В Сирии есть ряд осажденных регионов. В частности, из многих регионов открыты гуманитарные коридоры в Идлиб для эвакуации мирных жителей. Но в то же время в Идлиб позволили войти некоторым вооруженным террористическим группировкам», — сказал Чавушоглу.

По словам дипломата, в то время, как границы зоны деэскалации в Идлибе были четко очерчены, террористическим организациям, действующим к востоку от железной дороги в Идлибе, позволили ее пересечь и проникнуть в западные районы провинции. Министр отметил, что это стало причиной обеспокоенности Турции в связи с угрозой атак со стороны этих террористических группировок, и Анкара обсудила указанный вопрос с Россией, Ираном, США, Францией, Германией и Великобританией.

«Если в какой-то местности действуют террористические организации, то нужно определить их точное местонахождение и проводить против них хорошо спланированные операции с использованием данных разведки. Но мы видим, что некоторые силы, ссылаясь якобы на присутствие в этих регионах группировок «Фронт ан-Нусра» и «Хайят Тахрир аль-Шам», атакуют гражданских лиц и представителей умеренной оппозиции», — сказал Чавушоглу.

По его словам, ВС Турции продолжают дислоцироваться в Идлибе для создания наблюдательных постов в зоне деэскалации.

«Анкара предложила очистить эти районы от террористических группировок. Если бомбить всю территорию города, то зачем было начинать переговоры в Астане? Зачем тогда обсуждается вопрос об организации Конгресса национального диалога по Сирии в Сочи? В чем тогда смысл переговоров в Женеве? Это зверство», — подчеркнул Чавушоглу.

Несмотря на то, что Россия и Иран являются странами-гарантами перемирия в Сирии, в 95 процентах случаев перемирие нарушают режим Башара Асада и поддерживающие его группировки, сказал министр. «Какую цель они преследуют: воспользоваться возможностью и атаковать умеренную оппозицию и гражданских лиц?», — отметил Чавушоглу.

Министр считает, что Иран и Россия должны выполнить свои обязательства и остановить режим Башара Асада. «Раз уж они стали странами-гарантами перемирия в Сирии, то пусть остановят режим Башара Асада, потому что речь идет не об обычной бомбардировке. Режим продвигается в Идлибе. Его намерения Анкаре ясны», — отметил Чавушоглу.

Если эти атаки должны вынудить некоторые группировки принять участие в Конгрессе национального диалога по Сирии в Сочи, то они не достигнут поставленной цели, отметил глава МИД. «Чтобы переговоры в Сочи с участием гражданского крыла были результативными, необходимо остановить бои в Сирии», — отметил Чавушоглу.