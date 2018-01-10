Изменился пусть следования автобусов по внутригородскому маршруту №6.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и просвещению Бакинского транспортного агентства (БТА), автобусы, курсирующие по данному маршруту, будут завершать маршрут перед школой номер 173, расположенной по проспекту Наримана Нариманова.

Как отметили в БТА, причиной изменения схемы движения стали многочисленные обращения жителей данного района, а также обеспечение безопасного и комфортного проезда жителей города к данной школе.