Новые американские санкции против России, в частности, ее военно-промышленного комплекса, могут затронуть и страны, которые развивают военно-техническое партнерство с Москвой.

Об этом заявил аналитик Американского совета по внешней политике (American Foreign Policy Council) Стивен Бланк. Речь, в частности, идет о странах Южного Кавказа (Армения, Азербайджан).

«Было бы неплохо, если бы российское оружие перестало поступать на Южный Кавказ. Возможно, это помогло бы сторонам достичь мира», — сказал он «Голосу Америки». По словам Бланка, вероятно, Армения и Азербайджан, получающие крупные партии вооружений и военной техники из России, столкнутся с некоторыми «сюрпризами». Эксперт считает вполне возможным применение санкций в отношении целого правительства той или иной страны.