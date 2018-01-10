Президент Ильхам Алиев объявил в среду 2018 год в стране «Годом «Азербайджанской Демократической Республики».

Как сообщает Minval.az, об этом глава государства сказал на заседании Кабмина, посвященном итогам 2017 года и предстоящим задачам.

Азербайджанский лидер отметил, что в связи с этим в стране и за рубежом пройдет много мероприятий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об объявлении 2018 года в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

В 2018 год исполняется 100-летняя годовщина создания Азербайджанской Демократической Республики.

С целью достойного празднования на государственном уровне этого знаменательного события на основании распоряжения Президента Азербайджана «О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики» от 16 мая 2017 года Кабинету министров поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.

Наряду с этими мероприятиями в связи со 100-летней годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики в стране и за ее пределами планируется провести цикл мероприятий.