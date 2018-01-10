В течение первых 9 месяцев 2017 года из Армении эмигрировали 13 500 человек.

Как отмечает армянский «Первый информационный», по сравнению с предыдущим годом миграционное сальдо – разница между числом покидающих и прибывающих в страну в 2017 году сократилась по сравнению с предыдущим годом, но важно то, сколько из этих 13 500 человек навсегда покинуло страну. По словам демографа Артака Маркосяна, только в 2016 году 22 тысячи граждан Армении получили гражданство Российской Федерации, а еще 19 000 человек получили вид на жительство. Данные за 2017 год еще не подытожены, однако точно нет тенденции к снижению. Кроме того, нет статистики по другим странам, особенно странам-членам ЕС и США. Но очевидно, что и в этом направлении есть поток людей. Только в розыгрыше Грин карт ежегодно принимают участие только около 50-55 тысяч человек, из которых более 2500 граждан получают въездную визу в США и уезжают.

По словам Маркосяна, число людей, покидающих Армению, огромно, поскольку эмиграция одного гражданина уже является эмиграцией, а если в стране есть эмиграция, это означает, что в стране есть проблема, и люди больше не представляют свое будущее в этой стране. «Еще с 90-х годов граждане Армении выезжали за границу на работу, но в последние годы в общем миграционном сальдо число уезжающих на постоянное место жительства увеличилось. Когда новые данные будут суммированы, мы увидим общую картину, и единственная проблема заключается в том, что в отрицательном сальдо не отражается число уезжающих на ПМЖ. В любом случае, еще с 2007 года это сальдо отрицательное в нашей стране», – сказал демограф, представив пример Грузии, где в 2016 году миграционное сальдо составило 8 000 человек. То же самое касается Азербайджана, где уровень эмиграции невелик. «Самыми подвижными среди кавказских стран являются армяне. Из Армении самая большая волна эмиграции и перемещения. 13 500 граждан являются огромным числом, особенно на фоне снижения рождаемости. И если этот темп сохранится, то в ближайшие 5-6 лет появятся более серьезные последствия. Вот почему нам нужен комплексный подход», – сказал Маркосян, добавив, что помимо разработки стратегии борьбы с эмиграцией, надо создать надежду у граждан, что в ближайшем будущем ему будет хорошо в стране.

«В этом случае, уверяю, количество эмигрантов уменьшится. Если человек знает, что ему будет лучше в ближайшие 3-4 года, он не покинет страну, останется и будет работать здесь. Но сегодня отсутствие надежды на это будущее в Армении заставляет людей покидать страну безвозвратно. Недоверие ведет к эмиграции», – сказал демограф.