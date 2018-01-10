Героин во внутренних органах человека обнаружили сотрудники Таможенного управления Биласуварского района «Гоша тепе».

Как передает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета АР, таможенники задержали пересекающего границу пешим ходом гражданина Исламской Республики Иран, потому что его поведение показалось подозрительным.

Был проведен тщательный личный досмотр иностранца при помощи рентгеновского оборудования и в результате во внутренним органе мужчины — прямой кишке — были найдены два контейнера с наркотическими средствами. В одном из них было 9,134 грамма героина, а в другом — 4,434 грамма опиума.

Мужчина, чье имя не называется в интересах следствия, задержан. По факту проводятся следственные мероприятия.

Наркодельцы периодически пытаются провести в Азербайджан наркотические средства во внутренних органах, однако часто таможенникам удается обнаружить контрабанду.