Председатель парламента Молдавии Андриан Канду промульгировал закон, содержащий ограничения на трансляцию российских телеканалов, вместо президента страны Игоря Додона, который подверг критике законопроект.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

«Указ о принятии закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан утром председателем парламента Андрианом Канду после того, как Конституционный суд определил обстоятельства, оправдывающие временное исполнение им функций главы государства для промульгации отклоненного законопроекта», — говорится в сообщении.

Инициатива направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путем запрета на трансляцию в Молдавии информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). Поправки вступят в силу после обнародования.