Если правительственные круги Грузии целенаправленно переименовывают тюркские топонимы в восточных регионах на протяжении последних семидесяти лет, значит, серьезная проблема снимает завесу с острых мотивов бытия. Такое положение не может считаться нормальным, а для тех, кого теснит титульное большинство, обстановка все время складывается не самым лучшим образом, порождая ощущение незащищенности перед лицом самоуправства властей.

Непростое положение раскрывает целую гамму острых причинно-следственных завязок. Во-первых, тревожный расклад свидетельствует о бесспорности наличия на территории западного соседа большого ареала с автохтонным азербайджанским населением, если на протяжении долгого времени Тбилиси последовательно осуществляет против него политику культурной чистки.

Во-вторых, это есть доказательство недружественного отношения грузинских властей к Азербайджану, который всегда и неизменно был настроен лояльно к грузинской идентичности с ее традициями государственности.

В-третьих, такое необъяснимое отношение к Азербайджану и азербайджанцам – есть серьезный вызов со стороны государства, элита которой, совершая необъяснимые действия, грозит перевести отношения двух народов в плоскость болезненных трений.

Наконец, в-четвертых, Тбилиси, как минимум, не отдает себе отчета в том, против кого и ради чего идет на обострение, не имея оснований для откровенно враждебной настроенности.

Трудно не согласиться, что вопрос щепетильный, и требует особого подхода, потому как в любой момент может оказать самое негативное воздействие на межгосударственные отношения. Странно, что до сих пор этого не произошло. Хотя известно, что сразу после распада советской системы межнациональный вопрос в Грузии обострился донельзя, и в результате пострадали многие азербайджанцы, лишившиеся крова, собственности и, самое главное, безопасности на своей же кровной земле.

Конечно, тут можно бесконечно сетовать на грубые ошибки кремлевских картографов, которые в начале 20-х годов прошлого века, выводя новые контуры административных границ Кавказа, заложили мины замедленного действия под хрупкий фундамент этно-территориального вопроса. Это дело прошлого, которое не изменить, и потому разумно заострить внимание на будущем, чтобы рецидивы болезненности не подорвали основы бытия.

Данные, свидетельствующие о распространенной в Грузии практике культурных чисток, а они предпринимаются только против местных азербайджанцев, имеют стопроцентное подтверждение. Нет оснований сомневаться в точности тревожных свидетельств, если об этом вслух говорит Европейский Центр по вопросам национальных меньшинств в отчете «Nomen Est Omen: Naming and Renaming of Places in Minority Inhabited Areas in Georgia». Он подтверждает предвзятое отношение грузинских властей к культурно-историческому наследию азербайджанцев.

Об этом предупреждает и автор профильного доклада Марио Диего Гордон, которого трудно заподозрить в предвзятости или ангажированности. Следом авторитетная организация The European Centre for Minority Issues (ECMI), занимающаяся правами национальных меньшинств в Европе также выражает обеспокоенность положением дел в соседней республике, воочию наблюдая, как попираются культурные права азербайджанцев и как коренных жителей страны лишают собственной идентичности.

Знакомство с отчетами актуальных исследований в архивах Грузии, проведенных азербайджанскими общественными организациями, полностью раскрывают панораму разрушительных действий, которые берут начало с первой половины прошлого века. В истории такое неоднократно имело место, когда вначале против меньшинств предпринимались неприемлемые усыпляющие действия, о которых идет речь, а далее за ними следовали этнические чистки.

Есть также немало примеров, когда в трансграничных областях так называемые негласные санитарные процедуры проводились на обоюдной основе. Однако в данном случае в примыкающих к грузинскому государству регионах Азербайджана, где на протяжении столетий компактно живут грузины-ингилойцы, аналогичные действия никогда не имели места. Мало того, что Баку не давал поводов для столь вызывающей политики против азербайджанцев соседней республики, он неизменно решал их социальные, культурные и гуманитарные проблемы, беря на себя большое финансовое бремя.

Этим Азербайджан высвобождал увесистые материальные и финансовые ресурсы государственного бюджета и фондов Грузии для решения социально-культурных программ, не затрагивающих проблематику азербайджанонаселенных регионов страны.

Делая шаги навстречу соседу, Баку по сей день вкладывает в грузинскую экономику средства помимо тех фундаментальных инвестиций, которые были сделаны и делаются в промышленную инфраструктуру соседней страны. И когда в ответ на широкие и абсолютно бескорыстные жесты Баку Тбилиси отвечает, мягко говоря, неадекватными действиями культурного удушения своих же азербайджанцев, невольно приходится задумываться – а не нуждается ли структура двусторонних отношений в серьезной корректировке?!

Очень странным и практически необъяснимым выглядит поведение Тбилиси на международной арене, когда его представители неустанно говорят о непоколебимой приверженности к сохранению культурно-религиозного многообразия, идеалам толерантности. Помнится, как в свое время экс-президент Михаил Саакашвили, дав клятвенные обещания Совету Европы по поводу возвращения на историческую родину турок-ахыска, мало потрудился, чтобы сдержать слово. В результате в Грузию вернулась горстка турок, а большую их часть согласилась принять Анкара.

Точно также в широкой программе приватизации и распределения земельных наделов по месту расселения меньше всего досталось опять же азербайджанцам, хотя разрешение дилеммы было оговорено между Баку и Тбилиси в рамках программы ширящегося партнерства. Пользуясь огромными азербайджанскими средствами в воссоздании промышленной и энергетической инфраструктуры, Тбилиси заверял восточного партнера в готовности поэтапно решать социальные программы региона Квемо-Картли, где преимущественно живут азербайджанцы.

И опять же, вопросы трудоустройства молодых граждан Грузии азербайджанской национальности так и не нашли кардинального решения, а выдвижение национальных кадров на государственную службу так и повисло в воздухе. Одним словом, по части обещаний грузинская сторона перевыполнила все планы, а в плоскости практических шагов ударила лицом в грязь, посчитав это приемлемым.

Переименование азербайджанских топонимов, гидронимов, игнорирование реальных проблем азербайджанцев на сегодня имеет не радующие душу показатели. Складывается унылая картина, которая не позволяет питать надежд на изменения к лучшему. Не говорит ли это о враждебной настроенности некоторых кругов из официальных структур к Азербайджану, который сделав серьезные ставки на западного соседа, не дождался объективно напрашивающихся адекватных ответов в виде жестов доброй воли, реалистичной приверженности к идеалам добрососедства?!

Грузия – достаточно многонациональна и поликонфессиональна, и в ее реалиях невозможно найти другой прецедент столь недружелюбного отношения к другим общинам и меньшинствам. Системные культурные репрессии предпринимаются только против азербайджанцев, и это не может считаться случайностью.

Можно понять беспокойство национальных лидеров общин азербайджанцев, когда они с сожалением указывают на безразличие государственных структур Грузии, закрывающих глаза на бесчинства местных чиновников, санкционирующих так называемые «реформы» культурно-гуманитарной сферы.

В защите интересов, прав и свобод этнических азербайджанцев Тбилиси не сделал ни одного позитивного шага, чтобы покончить с порочной практикой дерзкого прессинга. Остается одно, чтобы официальный Баку поставил ряд принципиальных вопросов на заданную тему перед грузинской властью, которая, похоже, переоценивает свою непогрешимость в плоскости чувствительных материй.

Тофик Аббасов

Minval.az