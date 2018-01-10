В кругах Республиканской партии Армении обсуждается вопрос отставки министра обороны РА Вигена Саргсяна.

Как утверждают источники ереванской газеты «Айкакан жаманак», в узком кругу Серж Саргсян высказал недовольство Вигеном Саргсяном, и сетовал, что Виген не смог оправдать себя на посту министра оборонного ведомства.

От достоверных источников газете «АЖ» стало известно, что в верхних звеньях власти обсуждается вопрос перемещения действующего министра обороны Армении Вигена Саргсяна после 9 апреля в министерство иностранных дел.

По сведениям тех же источников, в новом правительстве Виген Саргсян может быть назначен министром иностранных дел, а на пост министра обороны обсуждается кандидатура Артака Закаряна.

В настоящее время Артак Закарян является первым заместителем министра обороны Армении. Он был переведен в МО из Национального Собрания.

Источники «АЖ» также сообщают, что в данном контексте изменений, возможно, что после перемещения Вигена Саргсяна в МИД правящая партия РПА выдвинет действующего главу МИД Эдварда Налбандяна на пост президента страны.

Ппосле 9 апреля президент Армении, который будет избран НС, будет иметь крайне ограниченные полномочия, истинным главой государства будет премьер-министр,отмечает газета.