Продолжаются финансовые тяжбы между бывшим министром транспорта Зией Мамедовым и Хафизом Мамедовым по прозвищу Хафка.

Как передает Qafqazinfo, некоторое время назад ООО «Delfin», являющееся учредителем отеля Delfin, принадлежащего сыну Зии Мамедова Анару Мамедову, обратилось в суд.

ООО в Бакинском административно-экономическом суде №1 подало иск против принадлежащего Хафке футбольного клуба «Bakı». База клуба находится на прилегающей к отелю территории, и эта территория принадлежит семье экс-министра. А.Мамедов потребовал, чтобы футбольный клуб освободил территорию. Клуб Хафки подал встречный иск с требованием вернуть деньги, которые они выплатили за использование этой территории.

Суд удовлетворил иск «Delfin» и принял решение о том, что ФК должен освободить эту территорию. Иск Хафки был отклонен, ему не будет выплачена компенсация.

Далее ФК «Bakı» обратился в Бакинский апелляционный суд и пытался обжаловать это решение. Дело находилось в исполнении судьи Валеха Агаева. Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Отметим, что месяц назад территория ФК «Bakı» площадью 11 гектаров была выставлена на продажу за 15 миллионов манатов.