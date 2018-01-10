Пакистан приостанавливает сотрудничество с Соединенными Штатами по линии военных и разведывательных служб, сообщает местная газета Dawn со ссылкой на министра обороны страны Хуррама Дастгира Хана.

«Мы приостановили широкомасштабное сотрудничество (с США — ред.) по линии военных ведомств и разведки», — сказал глава минобороны, передает ТАСС.

Как отмечает издание, об этом глава оборонного ведомства заявил, выступая в Институте Стратегических Исследований в столице страны Исламабаде. По словам Хана, США «терпят поражение в Афганистане, несмотря на затраты в размере миллиардов долларов». Министр предположил, что Вашингтон пытается использовать Пакистан в качестве «козла отпущения» за свои военные неудачи в Афганистане, отмечает Dawn.

«Пакистан не стремится назначить цену за свои жертвы, но хочет, чтобы их признали», — заявил министр, слова которого приводит газета.