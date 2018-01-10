Российским чиновникам разрешили не указывать в справке о доходах наличие криптовалюты.

По данным издания «Известия», в обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников, которые подготовил Минтруд, виртуальные валюты упомянуты впервые. Однако тут же ведомство указывает, что об их наличии можно и не сообщать.

«В новых рекомендациях пункт о том, что можно не декларировать полученные в натуральной форме товары и услуги, дополнен словами о том, что «формой справки не предусмотрено указание… виртуальных валют», — пишет газета.

В то же время теперь чиновники должны рассказывать о средствах, которые получили от родственников и друзей в качестве подарка.