Еще трое заключенных скончались в Баку от болезни. Как сообщает АПА, заключенные Ильгар Джаббаров, Эльчин Алиев и Керим Мирзоев проходили лечение в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.
Еще трое заключенных скончались в Баку от болезни. Как сообщает АПА, заключенные Ильгар Джаббаров, Эльчин Алиев и Керим Мирзоев проходили лечение в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.
Дата: 2018/01/10 11:55
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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