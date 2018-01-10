Глава Международной ассоциации против необоснованных армянских претензий (ASİMDER) Гексель Гюльбей заявил о возвращении армянской террористической организации АСАЛА. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на портал «Русарминфо».

По словам Гексела Гюльбея, несмотря на то, что Асала заявила о прекращении деятельности в 1984 году, ее члены вновь вернулись к активной деятельности в армянонаселенном регионе Грузии Джавахке и создали крыло «Вирк-еркир».

«Это крыло создано для реализации пророссийской политики в регионе, и оно использует армян, проживающих в Армении и в других странах мира. После ухода российских военных из базы в Ахалкалаки, все оружие было передано членам АСАЛА», — передает Ermenihaber со ссылкой на интервью Гексела Гюльбея турецкому изданию Sondakika.

Гексель Гюльбей также сообщил, что жизни проживающим в Грузии азербайджанцам грозит опасность из-за создания крыла боевой организации террористической организации АСАЛА.