Новый министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров отправил в бессрочный отпуск своего заместителя Намика Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на осведомленные источники, отпуск замминистра начался с первых рабочих дней нового года.

Ожидается, что Алиев не вернется из отпуска и на его место произведут новое назначение. На этот пост уже выдвинута кандидатура заместителя министра образования Метина Эйнуллаева.

Н.Алиев занимает пост замминистра с 2004 года, а М.Эйнуллаев — с 2017 года.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана 5 декабря 2017 года министр образования Микаил Джаббаров был назначен министром налогов.

Отметим, что Н.Алиев является сватом бывшего министра налогов Фазиля Мамедова — дочь бывшего министра замужем за сыном замминистра.