С марта текущего года между Баку и иранским портом Энзели заработает морской пассажирский рейс.

Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, о запуске морского пути с нового года (по действующему в Иране календарю, который начинается в марте), заявил руководитель Управления мореходства провинции Гилан Гусейн Чираги.

Он отметил, что в связи с этим вопросом уже состоялись встречи с представителями бизнеса и властями провинции.

Функционирование пассажирской линии между Баку и Энзели было приостановлено в 1998 году.

На данный момент грузовые и пассажирские морские перевозки из Баку осуществляются только в порты Туркменистана и Казахстана.