Администрация президента США Дональда Трампа намеревается ослабить существующие ограничения в сфере использования ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку.

Об этом сообщил бывший старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал, пишет Газета.ру со ссылкой на The Guardian.

Вулфстал рассказал, что Пентагон подготовил новую ядерную доктрину. В ней, в частности, идет речь о новой ядерной боеголовке малой мощности, которая будет использоваться на ракетах Trident, запускаемых с подводных лодок.

По словам Вулфстала, создание такой боеголовки направлено на сдерживание России от применения тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.

Как отмечается, в новой доктрине также расширен список потенциальных условий, ответом на которые может быть ядерный удар.

Ранее Пентагон анонсировал новую военную стратегию США.