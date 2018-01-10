Проживающий в Турции предприниматель азербайджанского происхождения Мубариз Мансимов подарил квартиру дочери покойной актрисы Ханым Гафаровой.

Малолетняя дочь покойной актрисы Ханым Гафаровой проживает вместе с пожилой бабушкой в очень тяжелых жилищных условиях в маленьком сыром гараже.

Поспособствовавшая в этом деле Ганира Пашаева пишет:

«Я обратилась к предпринимателям, чтобы этой семье помогли и обеспечили хотя бы маленькой квартирой. Но никто не хотел помогать. Потом я обратилась к Мубариз муаллиму, и он сразу ответил согласием и сказал, что подарит квартиру маленькой Говхар. Он сказал, что до сих пор всегда оказывал помощь своему народу, и сейчас готов сделать все, что надо. Мубариз муаллим сказал, что дарит маленькой Говхар квартиру, что в течение 20 дней закончится ремонт, и девочка с бабушкой смогут переехать туда. Выражаю благодарность Мубариз муаллиму».