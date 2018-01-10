В Габале вот уже пятый день продолжается XII Международный фестиваль юмора и музыки «Весело» с участием известных исполнителей и юмористов из стран СНГ. Наряду с представителями местных СМИ, к фестивалю большой интерес проявляют также зарубежные журналисты.

Как сообщает АПА, в соответствии с программой фестиваля, перед сотнями местных гостей и зарубежных туристов выступил выдающийся киноактер и певец, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе. Перед концертом, состоявшимся 9 января в конгресс-центре «Гейдар Алиев», Вахтанг Кикабидзе поделился впечатлениями о красотах Габалы, отметив, что он испытывает гордость от выступления в Азербайджане перед местными и зарубежными зрителями. Затем он исполнил свои хиты – «Мои годы, мое богатство», песни из кинофильма «Мимино», рассказав зрителям об истории появления каждого из них, также исполнил новые песни.

В.Кикабидзе напомнил, что он дважды выступал с концертом в Баку. По его словам, он впервые посещает Габалу и, в целом, очень любит Азербайджан. Артист отметил, что он изумлен добротой местных людей и красотами региона.

Вернувшись на сцену под бурные аплодисменты зрителей, В.Кикабидзе завершил выступление «Кавказским попурри», в которую включил азербайджанскую народную песню «Бери бах». Он поздравил зрителей с Новым годом, пожелал всем любви и счастья.

В завершение известный грузинский певец Нуце Бузаладзе исполнил песни на азербайджанском, русском, английском, грузинском и турецком языках. Он также блестяще исполнил песню Полада Бюльбюльоглу «Шян Азербайджан». Затем выступила грузинская группа «Мгзавреби».