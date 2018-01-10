По мнению экспертов, рынок криптовалют демонстрирует умеренное снижение. Они считают, что биткоин не сможет повторить головокружительный успех 2017 года, сообщает портал «Дни.ру».

— Эталонная криптовалюта — биткоин — в рамках отскока после коррекции приблизилась 6 января к 17,6 тысячи долларов. Однако валюта вновь начала снижаться из-за негативного новостного фона и общей разочарованности инвесторов, — отметил финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его словам, в 2018 году биткоин может быть вытеснен быстрыми, дешёвыми и гибкими проектами вроде Ethereum или подающим надежды Gram Павла Дурова.

Аналитик отметил, что в 2018 году можно ожидать исчезновения с рынка до 60% бесперспективных альткоинов, «появления осязаемой регуляции и реструктурирования глобальной финансовой системы уже на основе блокчейна». Таким образом, появится риск исчезновения многих криптовалют. Однако сама технология, на которой они созданы, продолжит повсеместно использоваться.