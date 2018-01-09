Послы России и Ирана в Анкаре были вызваны в Министерство иностранных дел Турции из-за ситуации в Сирии, передают турецкие издания Anadolu и Hurriyet. По данным последнего, Турция выразила недовольство обстановкой в зоне деэскалации в сирийском Идлибе: правительственные войска Башара Асада установили контроль над поселениями в этом регионе на юго-востоке Сирии.

Такую же информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на источники в МИД Турции. В Анкаре попросили Москву и Тегеран оказать давление на Дамаск, чтобы нарушения прекратились.

Ранее во вторник, 9 января, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Дамаск под предлогом борьбы с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Фронт ан-Нусра» нанес в Идлибе удары по силам умеренной оппозиции.

Три страны окончательно согласовали создание зон деэскалации в Сирии 15 сентября прошлого года — по итогам переговоров, которые прошли в Астане, было принято решение создать четыре такие зоны. Эти зоны расположены в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, некоторых районах Хомса, провинции Идлиб и на территории соседних провинций. В этих зонах между Дамаском и представителями вооруженной оппозиции объявляется перемирие, а Россия, Иран и Турция выступают его гарантами. На террористов режим прекращения огня не распространяется.