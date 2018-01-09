В последние годы число людей, отказавшихся от армянского гражданства, резко возросло. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении-NEWS.am сообщили в пресс-службе в Паспортно-визового департамента полиции Армении.

По данным паспортно-визового департамента полиции Армении, в 2017 году 3823 гражданина подали заявления об отказе от армянского гражданства.

Таким образом, в 2012 году было получено 968 заявлений, в 2013 году — 1461, в 2014 году — 2407, в 2015 году — 2487, в 2016 году — 3863, а по данным на 1 декабря 2017 года — 3823 заявления. То есть, начиная с выборов 2012 года до 2017 года, когда к власти пришла Республиканская партия, 15000 граждан Армении отказались от гражданства. Полиция не предоставила данные о возрасте и поле лиц, подавших заявления на отказ от гражданства обосновывая это тем, что они не проводили такой статистики.

Депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА), бывший начальник полиции Армении Алик Саркисян считает, что это серьезный показатель, и что правительство должно признать это проблемой номер один для страны. Саркисян не исключает, что значительная часть граждан, отказавшись от гражданства, сделала это с целью избежать службы в армии.

«Это очень большая цифра для нашей страны. Каждый имеет свою причину на то, чтобы покинуть страну»,- пояснил бывший глава полиции, добавив при этом, что у него нет информации о причинах эмиграции людей из страны, но считает, что это связано с тем, что некоторые из них уезжают из-за социальных причин, поскольку за границей надеются найти себе хорошо оплачиваемую работу, что позволит им хоть чего-то достичь.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что часть этих людей покидающих на данный момент страну, обязательно вернется обратно на родину, как только социально-экономическая ситуация стабилизируется.

При этом депутат не считает виновницей в создавшейся неблагоприятной ситуации в стране РПА, а также не думает, что миграция обусловлена проводимой действующими властями Армении политикой. «Этот поток можно приостановить лишь в одном случае, если людям объяснят, что должны быть сделаны инвестиции, и должны быть открыты рабочие места»,- заключил оптимистично настроенный армянский депутат.