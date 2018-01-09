Россия и четыре другие бывшие советские республики высказались против установки у памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге таблички с пояснительным текстом «о его роли в истории». Об этом передает Minval.az со ссылкой на новостное агентство Associated Press (AP).

Открытый в 1980 году памятник советскому маршалу, расположенный в административном районе Прага-6, оказался в центре внимания в связи с планами районной администрации в ходе реконструкции памятника снять размещенную у монумента табличку, напоминающую о «спасении Праги от уничтожения благодаря силам 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев во время Второй мировой войны». Районная администрация предлагает заменить ее табличкой с исторической справкой о роли Конева в подавлении антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году и в подготовке ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Associated Press сообщило, что протест российского посольства против планов администрации Праги-6 поддержали Азербайджан, Армения, Беларусь и Казахстан. Сообщение о том, что послы этих стран направили совместное письмо в адрес заместителя председателя правительства, министра иностранных дел Чехии Мартина Стропницкого «в связи с ситуацией, сложившейся вокруг памятника маршалу Коневу» в Праге-6, появилось на сайте посольства России в конце прошлого года.

Авторы этого обращения называют планы сменить табличку «попыткой переписать историю». МИД Чехии в четверг заявил, что готовит письменный ответ. Чешские СМИ со ссылкой на представителя МИД Чехии передают, что в ответе, возможно, будет отмечено, что решение о внесении изменений в табличку у монумента принимают органы самоуправления Праги-6.

Associated Press приводит слова главы администрации Праги-6 Ондрея Колара, который заявил, что он не пытается исказить историю, а хочет представить факты.