Не менее семи человек погибли в результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта, еще 15 человек получили ранения, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на собственные источники.

Террорист на мотоцикле произвел взрыв возле автомобиля полиции в 300 метрах от парламента провинции Белуджистан. В результате погибли четверо полицейских, двое мирных граждан и сам террорист.

Согласно информации «Интерфакса», телеканал «Аль-Джазира», со своей стороны, сообщает о 16 пострадавших. По его данным, смертник передвигался не на мотоцикле, а пешком и направлялся в сторону парламента.

Атаку осудил премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Техрик-и-Талибан».

Город Кветта часто становится целью террористов. Последняя атака произошла 17 декабря прошлого года, тогда в результате атаки на протестантскую церковь погибли девять человек, 30 получили ранения.