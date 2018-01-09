Руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, его состояние достигло $105,1 млрд. Об этом сообщил во вторник американский телеканал CNN, передает ТАСС.

Как он отмечает, капитал Безоса увеличился главным образом за счет роста стоимости акций Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире. Бумаги подорожали с начала января уже на 6,62% до $1,3 тыс. за акцию. В рейтинге миллиардеров, публикуемом агентством Bloomberg, состояние главы Amazon оценивается в $105,1 млрд. В аналогичном списке журнала Forbes суммарные активы Безоса составляют $104,4 млрд.

В публикации CNN говорится, что ранее самым богатым человеком в истории считался один из основателей американской компании Microsoft Билл Гейтс. Его капитал, по оценкам Bloomberg и Forbes, ненамного превысил $100 млрд в 1999 году. С тех пор он уменьшился и в рейтинге Bloomberg составляет, по последним данным, $93,3 млрд, а в списке Forbes — $91,1 млрд.

Безос ненадолго обогнал Гейтса по суммарной стоимости активов в июле 2017 года. К октябрю прошлого глава Amazon прочно занял первое место в списках самых состоятельных людей мира, а в ноябре его капитал впервые превысил отметку $100 млрд. Безосу принадлежит, в частности, газета Washington Post, а также компания Blue Origin, которая занимается разработкой космического корабля.

Amazon является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету. Оборот Amazon за 2016 год составил около $136 млрд.