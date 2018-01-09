Разведывательный самолет ВМС США Poseidon барражировал между Тартусом и Хмеймимом в период атаки принадлежащих террористам беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ.

«…странное совпадение, почему в период атаки БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. м барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США Poseidon, — сказали в российском военном ведомстве.

Кроме того, у Минобороны вызывают озабоченность заявления представителя Пентагона, что технологии для совершения атаки на российские военные объекты «легко доступны на открытом рынке». «О каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», — задались вопросом в военном ведомстве РФ.

В министерстве отметили, что в заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях.

«Хотя только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу. Еще раз хотим подчеркнуть, что всего этого у террористов до недавнего времени не было», — резюмировали в Минобороны России.