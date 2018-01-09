В Ереване 19 января пройдет марш протеста против роста цен. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении — NEWS.am заявили в пресс-службе блока «Выход».

Рост цен на потребительские товары вызвал волну протестов в обществе.

Идея протестного марша и демонстраций дает надежду некоторым гражданам, что власти придут в себя и начнут делать выводы. Другие же уверенны, что власти готовы уничтожить народ, и никакой протест их не остановит.

Граждане жалуются, что они были вынуждены отказаться от некоторых продуктов, отдавая предпочтения лекарствам. Ограниченный бюджет пенсионеров не позволяет приобрести жизненно важные для них лекарства. Некоторые считают, что выезд из страны станет для них спасением, а другие надеются на Царство небесное.