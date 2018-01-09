В городе Хырдалан совершено убийство.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице 20 Января.

31-летний Эльгюн Агасенов нанес 24-летней супруге Ахире Надировой многочисленные смертельные ножевые ранения.

Задержанный правоохранительными органами в качестве подозреваемого лица Э.Агасенов признался, что совершил убийство на почве ревности, когда пришел домой и увидел, что жена собирает приданое и хочет уйти.

Отмечается об обращении А.Надировой в суд для развода.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.