Азербайджанские депутаты Айдын Мирзазаде, Флора Гасымова, Хикмет Мамедов, а также активистка Женсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), директор школы №52 Ясамальского района Баку Эльмира Алескерова навестили 102-летнюю чеченку, находящуюся в социальном убежище, и поинтересовались ее состоянием.

«Тренд» отметчает, что ранее была распространена информация о том, что в Геранбойском районе Азербайджана найдена 102-летняя женщина Медина Алиева, чеченка по национальности, родом из Дагестана.

Сотрудники полиции обнаружили ее 23 декабря 2017 года на территории района в беспомощном состоянии и без документов.

Женщина была направлена в местную больницу для обследования. Она пробыла в больнице три дня, а затем была переведена в бакинский приют общественного объединения «Темиз дунья».