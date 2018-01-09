Новый министр налогов Микаил Джаббаров освободил от занимаемых должностей 64 сотрудников. Report из частных источников выяснил имена некоторых уволенных сотрудников.
Report предлагает короткий список уволенных лиц:
Новый министр налогов Микаил Джаббаров освободил от занимаемых должностей 64 сотрудников. Report из частных источников выяснил имена некоторых уволенных сотрудников.
Report предлагает короткий список уволенных лиц:
Дата: 2018/01/09 19:16
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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