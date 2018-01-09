Бывший президент США Билл Клинтон назвал неприемлемым задержание в Мьянме журналистов Reuters Ко Ва Лон и Ко Кья Со Оо, а также призвал власти страны «немедленно» освободить сотрудников агентства. Об этом Клинтон написал в твиттере, сообщает «Дождь».

«Свободная пресса очень важна в свободном обществе — задержание журналистов в любом месте неприемлемо. Журналистов Reuters, которых удерживают в Мьянме, должны немедленно отпустить», — заявил Клинтон.

Журналистов Reuters задержали в Мьянме 13 декабря 2017 года. Сотрудники агентства работали над материалом о событиях в штате Ракхайн. В этом регионе за последние несколько месяцев около 650 тысяч этнических бенгальцев-мусульман (рохинджа) бежали в Бангладеш из-за нападений боевиков-рохинджа и последовавшей ответной реакции властей.

Ко Ва Лон и Ко Кья Со Оо обвиняются в нарушении закона о государственной тайне. Максимальное наказание, которое могут назначить журналистам, — лишение свободы на 14 лет.

Как считает следствие, сотрудники агентства «незаконно приобрели информацию и поделились ею с иностранными СМИ». Во время обысков у журналистов нашли два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн.

С призывом освободить журналистов ранее уже выступили представители Евросоюза, США, Канады и ООН.